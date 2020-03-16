صوتي | تصريح الناطق باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي لـ #المرصد حول نتائج فحص المركز الوطني لمكافحة الأمراض 7 حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا من ضمنها 2 في #بنغازي و 2 في #مصراتة و 1 في #زليتن و 1 في #الزاوية و 1 لأجنبي في حقل آمال النفطي . #ليبيا
My voice | statement by Libyan government spokesperson hatem al-Aribi to #observatory on the results of the National Center for disease control 7 suspected cases of corona virus, including 2 in #Benghazi, 2 in #misrata and 1 In #Zliten, 1 IN THE #CORNER AND 1 for a foreigner in Amal oil field. #Libya
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