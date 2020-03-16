صوتي | تصريح الناطق باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي لـ #المرصد حول نتائج فحص المركز الوطني لمكافحة الأمراض 7 حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا من ضمنها 2 في #بنغازي و 2 في #مصراتة و 1 في #زليتن و 1 في #الزاوية و 1 لأجنبي في حقل آمال النفطي . #ليبيا