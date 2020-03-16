جريدة لندنية: إعلان ضابط ولاءه للجيش يربك حكومة الوفاق – فيديو

طرابلس – تداولت مواقع تواصل اجتماعي ليبية، الأحد، شريط فيديو يظهر ضابطا في وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق وهو يعلن ولاءه للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

ويؤكد شريط الفيديو الذي تّم تسجيله أيام عيد الأضحى وسرّب الأحد، وجود انشقاقات غير معلنة في وزارة داخلية حكومة الوفاق تنتظر اللحظة المناسبة للالتحاق بالمشروع الوطني الذي يقوده الجيش الليبي.

وقال الضابط الليبي من داخل مكتبه في طرابلس “لا نستطيع في الوقت الحالي إعلان مكاننا في طرابلس لكننا نعمل تحت قيادة المشير خليفة حفتر”.

وأضاف الضابط في تسجيل الفيديو “ميليشيات السراج تضع الليبيين دروعا بشرية ضد الجيش الليبي”.

واستدرك “سنحرر طرابلس من الميليشيات عاجلا أم آجلا ونحن نعلم أنهم يقومون قتل كل أحد يحاول الالتحاق بالجيش الوطني الليبي”.

وأربك شريط الفيديو المسرّب حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج التي سارعت إلى اتهام من وصفتهم بـ”العصابات” بالوقوف وراء تسريب هذا الفيديو.

الفيديو طبعاً تم تسجيله بعد عيد الأضحى الماضي ، و قد وجد في هاتف أحد المقبوض عليهم ، و للأسف بعد تسريب خبر القبض على العميد شكري اللبيب ، فرّ هذا الضابط من طرابلس .استمعوا لما يقوله من قلب طرابلس ، ومازال هناك الكثير من التسجيلات الصوتية و غيرها و منها قصف الأطفال في الفرناج و من أعطى الاحدثيات . Posted by ‎خالد محمد الطبيب‎ on Saturday, March 14, 2020

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها تعليقا على الفيديو المتداول إن “هذا الفيديو مصطنع ومفبرك”، معتبرة أن نشر الفيديو محاولة “لمجابهة خطة الوزارة لتفكيك العصابات وتفعيل المؤسسات الشرطية والأمنية الرسمية” .

وزعمت حكومة الوفاق بأن الأخيرة (العصابات) أنتجته وروجته بهدف التشكيك في عناصر وزارة الداخلية، فيما تشهد داخلية الوفاق تجاذبات بين الميليشيات المكونة لها.

المصدر: جريدة العرب اللندنية