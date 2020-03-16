فيديو | مراسلة تلفزيون الجديد اللبناني ” راشيل الحسيني ” تسقط أرضًا على الهو

فيديو | مراسلة تلفزيون الجديد اللبناني ” راشيل الحسيني ” تسقط أرضًا على الهواء خلال تغطية اليوم حول #فيروس_كورونا من الحدود اللبنانية السورية قبل نقلها إلى مركز للعلاج والحجر للإشتباه في إصابتها بالفيروس . #ليبيا #المرصد #لبنان
Video | Lebanese new tv reporter “Rachel Al-Husseini” falls on air during today’s coverage about #corona from the Lebanese-Syrian border before being transferred to a treatment center and stone for suspicion of being infected with the virus. #Libya #Observatory #Lebanon
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