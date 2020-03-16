فيديو | مراسلة تلفزيون الجديد اللبناني ” راشيل الحسيني ” تسقط أرضًا على الهو

فيديو | مراسلة تلفزيون الجديد اللبناني ” راشيل الحسيني ” تسقط أرضًا على الهواء خلال تغطية اليوم حول #فيروس_كورونا من الحدود اللبنانية السورية قبل نقلها إلى مركز للعلاج والحجر للإشتباه في إصابتها بالفيروس . #ليبيا #المرصد #لبنان