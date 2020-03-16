تسجيل فوري | أبرز ماجاء في المؤتمر الصحفي لمدير منظمة الصحة العالمية قبل قليل حو

تسجيل فوري | أبرز ماجاء في المؤتمر الصحفي لمدير منظمة الصحة العالمية قبل قليل حول مستجدات #فيروس_كورونا :

– رسالتنا لكل الدول هي ، افحصوا ، وافحصوا ، وافحصوا ، كل حالة مشتبه بها ثم العزل لكل مصاب والتعرف على من خالطهم قبل يومين وفحصهم .

– هذا المرض خطير وقد أصدرنا إرشادات سريرية جديدة .

– على الرغم من أن الإثباتات أمامنا بأن من هم فوق 60 سنة الأكثر عرضة للخطر إلا أن شباباً وأطفالًا قد ماتو أيضًا .

– يجب الإعتناء بالأطفال وكبار السن والحوامل فحتى الدول ذات الأنظمة الصحية المتقدمة تعاني من هذا الوباء .

– توجه الوباء للدول الضغيفة سيكون تأثيره كبير جدًا على السكان .

– من يُشفى من الإصابة يمكنه نقل العدوى بعد الشفاء للآخرين وحتى هؤلاء يجب الحرص على عزلهم اسبوعين اضافيين .

– على الناس حول العالم عدم تخزين الأدوية فوق حاجتهم لأن غيرهم يحتاجها .

#ليبيا #المرصد