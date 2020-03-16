ليبيا_الآن| هل ليبيا جاهزة “طبياً” لمكافحة كورونا؟ . . . قالت رئيسة قسم الع…

#ليبيا_الآن| هل ليبيا جاهزة “طبياً” لمكافحة كورونا؟

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قالت رئيسة قسم العناية بمستشفى الكويفية الدكتورة سعاد الصرماني، إن وزارة الصحة التابعة للحكومة الليبية وفرت عددا أكبر من الأسرّة، وعملت على فتح قسم خاص بالحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وبشأن مستلزمات القطاع الطبي الخاصة بفيروس كورونا، أكدت الصرماني، أن الملابس المعروفة باسم N95 متوفرة وبكمية كبيرة في مستشفى الكويفية، وأيضا المعدات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تحاول توفير الملابس الخاصة بالفيروس مع أنها تشهد نقصا حتى في الدول الأوروبية.