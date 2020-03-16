#ليبيا_الآن| السراج يبحث الحلول العاجلة لأزمة الليبيين العالقين بالخارج

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عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأحد، اجتماعا مع رئيس مجلس النواب بطرابلس حمودة سيالة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بالإضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية واتفق الحضور على تشكيل لجنة من وكلاء وزارات الخارجية والمواصلات والصحة لوضع حلول عاجلة للمواطنين الليبيين العالقين في الخارج بعد قرار قفل المنافذ، الذي جاء ضمن حزمة من الإجراءات التي أعلنها السراج يوم السبت لمواجهة جائحة فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه وباء.