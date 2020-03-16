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#ليبيا_الآن| “المصلحة” تعلن وقف الرحلات في جميع المطارات . . . أعلنت مصلحة ا…

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| “المصلحة” تعلن وقف الرحلات في جميع المطارات
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أعلنت مصلحة المطارات، اليوم الاثنين، وقف الرحلات من جميع المطارات ابتداء من الخميس المقبل (19 مارس) ولمدة ثلاثة أسابيع.
واستثنت المصلحة الرحلات الداخلية، ورحلات الإسعاف الطائر، ورحلات الوفود الرسمية، وطائرات الشحن الجوي.
وقالت المصلحة في بيان إن قرارها يأتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وكان مصدر مسؤول في مطار بنينا، أبلغ “218” أن المنفذ سيوقف جميع الرحلات الدولية ابتداء من الخميس.

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  • أعضاء – الحكومات الحزبية والعميلة قتلت الشعوب والآن تحتكر الطيران المدني لعائلاتهم وأطفالهم وابناءهم –
    كما حدث لمطار عدن في اليمن العربي الشقيق – قامت الحكومة السعودية الإمارتية بإرسال طاءرات عسكرية لمطار عدن في اليمن بمجموعات مسلحة ودخلوا العسكريين على صالات المطار وهم مسلحين ويحاولون السيطرة على ادارة المطار والملاحة الجوية للدول الاخرى – ويمنعونهم من الذهاب للعمرة والحج – ويمنعون اليمنيين في الخارج ومعظمهم من خانوا وتحالفوا معهم من العودة لديارهم – قال الله تعالى في كتابه الكريم (( – إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ )) – صدق الله العظيم –
    وهذا ما سيحدث لمطارات لببيا ومطارات الدول العربية – فقط بحجة فيروس فكونا من المكرونة – قصدي مرض كورونا التافه – ويحاولون ادخاله للدول عن طريق المساعدات الطبية والغذائية – فاحذروا من الاستيراد والمساعدات الخارجية – ومحاولة منع المسلمين من الصلاة في مساجد يرفع فيها اسم الله – وهم يطيعون الكفار ويتبعون أوامرهم – عذرهم أقبح من ذنبهم . حتى نطقهم للمرض يذل على تفاهة تفكيرهم وسذاجة مواقفهم حتى للتنمية الداخلية للدول التي تضررت من الحروب والقصف الذي قاموا به . ليطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله ان يتم نوره ولو كره الكافرون .

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