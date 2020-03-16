ليبيا_الآن| “المصلحة” تعلن وقف الرحلات في جميع المطارات . . . أعلنت مصلحة ا…

#ليبيا_الآن| “المصلحة” تعلن وقف الرحلات في جميع المطارات

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أعلنت مصلحة المطارات، اليوم الاثنين، وقف الرحلات من جميع المطارات ابتداء من الخميس المقبل (19 مارس) ولمدة ثلاثة أسابيع.

واستثنت المصلحة الرحلات الداخلية، ورحلات الإسعاف الطائر، ورحلات الوفود الرسمية، وطائرات الشحن الجوي.

وقالت المصلحة في بيان إن قرارها يأتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان مصدر مسؤول في مطار بنينا، أبلغ “218” أن المنفذ سيوقف جميع الرحلات الدولية ابتداء من الخميس.