ليبيا_الآن| بلدية سوق الجمعة تدعو لعقد اجتماع لمناقشة خطة البلدية لمواجهة كورون…

#ليبيا_الآن| بلدية سوق الجمعة تدعو لعقد اجتماع لمناقشة خطة البلدية لمواجهة كورونا

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دعت غرفة الطوارئ ببلدية سوق الجمعة، كافة مؤسسات المجتمع المدني العاملة داخل نطاق البلدية، لتكليف مندوب عنها، لحضور جتماع يوم الغد الإربعاء، على تمام الساعة 12 ظهراً بمقر ديوان البلدية.

وأوضحت الغرفة، الاجتماع سيناقش خطة البلدية ودور مؤسسات المجتمع المدني، لمكافحة تفشي وباء كورونا.

وفي وقت سابق، شهدت بلدية سوق الجمعة، استمرار الحملات التفتيشية لمركز الحرس البلدي سوق الجمعة داخل البلدية، لتنفيد قرار قفل المقاهي والمطاعم الساعة الرابعة مساءا.