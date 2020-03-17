#ليبيا_الآن| باشاغا يلجأ للخبرات الفرنسية للاستفادة بمجال الحماية المدنية

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بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي بشاغا مع عدد من المتخصصين بالدفاع المدني الفرنسي كيفية استخدام معدات الحماية المدنية.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده باشاغا مع مسؤولين في قطاع الدفاع المدني بفرنسا حيث تم التركيز على طرق حماية الأشخاص والمرافق المدنية وحماية البيئة وعمليات إنقاذ حوادث السير إضافة إلى إقامة المستشفيات الميدانية فترة الكوارث الطبيعية.

من جهتهم أبدى المسؤولون الفرنسيون استعدادهم لتقديم خبراتهم في مجال الدفاع المدني بالتعاون مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.