ليبيا_الآن| غدامس تستعد طبياً لمواجهة فيروس كورونا . . . تواصل بلديات ليبية…

#ليبيا_الآن| غدامس تستعد طبياً لمواجهة فيروس كورونا

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تواصل بلديات ليبية عدة الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة البلديات الحدودية ومنها بلدية غدامس التي تلقت معونات من منظمة الصحة العالمية.

واستقبل مستشفى غدامس العام شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأبدت منظمة الصحة العالمية اهتماما بالغا لبلدية غدامس بسبب موقعها الاستراتيجي الحدودي الواقع بين دولتي تونس والجزائر وأيضا لوقوع المدينة في خط الهجرة غير القانونية.