#ليبيا_الآن| الشركة العامة للكهرباء: مجموعة خارجة عن القانون اعتدت على خط توزيع العزيزية

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن مجموعة خارجة عن القانون، قامت بالإعتداء على خط المشتل بدائرة توزيع العزيزية، بإدارة توزيع الجفارة وسرقة اسلاك ضغط عالي تقدر بمسافة 3200 متر، الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية نحو 40 محول وانقطاع التيار الكهربائي على بعض منازل المواطنين بالمنطقة .

وأشارت الشركة، إن السرقات لم تتوقف، حيث تم الإعتداء على خط شرق العلوص بدائرة توزيع قصر خيار، بإدارة توزيع المرقب وسرقة أسلاك ضغط منخفض تقدر بمسافة 350 متر، مما سبب في فقد التغذية عن أحد المحولات الذي يغذي في جزء من منازل المواطنين.