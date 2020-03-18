#ليبيا_الآن| تغيير ساعات دوام المصارف لمجابهة كورونا

عمم مدير عام جناح الرقابة المصرفية في مصرف ليبيا المركزي في البيضاء إدريس الأحيمر على المصارف التجارية جملة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشا رعدوى كورونا والوقاية منها.

وطالب الأحيمر في كتابه الذي وجهه صباح اليوم الأربعاء مديري مصارف الجمهورية، وشمال أفريقيا، و الصحارى، والمديرين العامين لمصارف الأمان، والليبي الإسلامي، والسرايا، والواحة، والمتحد، بأن يكون الدوام من الساعة 9 صباحا حتى منتصف النهار، مشددا على ضرورة العمل بالنظام التناوبي بهدف التقليل من عدد الموظفين مطالبا بتنفيذ القرار والالتزام به دون أي مخالفة إلى حين صدور تعليمات أخرى.