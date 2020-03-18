ليبيا_الآن| دوريات تفتيشية في تاجوراء لمنع تسلل كورونا . . قامت الدوريات الأ…

#ليبيا_الآن| دوريات تفتيشية في تاجوراء لمنع تسلل كورونا

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قامت الدوريات الأمنية بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء رفقة جهاز الحرس البلدي أمس الثلاثاء بحملة أمنية تفتيشية داخل بلدية تاجوراء شملت المحال التجارية والمخابز والمقاهي وصالات المناسبات

وتأتي هذه الحملة في إطار الإجراءات المتخذة لمجابهة فايروس كورونا المستجد، متمثلة في جولات أمنية تفتيشية موسعة داخل البلدية، شملت كافة المرافق التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور والتي يمكن من خلالها انتقال الفيروس إلى المواطنين من المقاهي والمختبرات الطبية وصالونات الحلاقة وصالات المناسبات، لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية، وتم خلال الحملة إقفال المحلات المخالفة لشروط السلامة العامة بالشمع الأحمر