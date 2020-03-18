#ليبيا_الآن| داخلية الوفاق: كورونا قد يدخل ليبيا عبر رحلات “أجنحة الشام”

أصدرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق اليوم الأربعاء بيانا حذرت فيه من خطورة تسيير رحلات جوية بين دمشق وبنغازي عبر خطوط طيران أجنحة الشام لكون المسافرين قادمين من بلد موبوء بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن هذه الرحلات التي يسيرها الاستثمار العسكري تتم عبر شركة أجنحة الشام المدرجة على لوائح العقوبات الأميركية كما أنها تمنح السوريين تأشيرات دخول دون الحصول على موافقة مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب المعنية بمنح التأشيرات.

وأورد البيان أن لدى داخلية الوفاق معلومات بوصول عدد من المقاتلين السوريين والخبراء المرتبطين بشركة “فاغنر الروسية” وبعناصر تابعين لحزب الله، وبالحرس الثوري الإيراني وبأنهم قد اختلطوا بعدد من الإيرانيين ممن يتحكمون بالفعل في العاصمة السورية دمشق حسبما أورد البيان.