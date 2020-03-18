#ليبيا_الآن| المركز الوطني يؤهل 35 طبيبا للعمل بغرف العزل لمواجهة كورونا

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نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، برعاية شركة هومر يوما علميا ضمن ” البرنامج الوطني للتوعية والتدريب والوقاية”.

واستهدف اليوم العلمي 35 طبيبا للعمل داخل غرف العزل التي يتم تخصيصها وتجهيزها في حال حدوث إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وافتتح اليوم العلمي، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، باستعراض أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الطبية، للعمل داخل غرف العزل، لتقديم الخدمة الصحية في حال حدوث اصابات بفيروس كورونا.