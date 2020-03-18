المسماري يعلن الخضوع للحجر الصحي إختيارياً لمدة 14 يوم بعد عودته من رحلة عمل خ

Cuneiform declares undergo a 14-day health stone after returning from an external business trip. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Cuneiform declares undergo a 14-day health stone after returning from an external business trip. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
هستيريا كورونا عند بعض الأشخاص
نقولوا لهم بإن الله العزيز الجبار يعطي الأوامر إلى جنوده المخفية ليذيقهم العذاب بما كسبت ايديهم في البر والبحر لعللهم يرجعون كانذار للبشرية التي تجبرت في الارض بالظلم و القتل والفتن والنهب ثروات الشعوب والذبح والتحالف مع اليهود والنصارى وأتخاذهم اولياء من دون الله ومحاربة رسول الله وأنكار عليه مولده وآل بيته والصد عن ذكر الله من الدعاء الى التسبيح والتأليف الجماعي بالمآتم والدعاء الجماعي والصد عن رسول الله وزيارة رسول الله وأولياء الله وهدم قبورهم ونبشها ومنع الذكر الجماعي بالمساجد والزوايا التي قمت بتدميرها وحرقها .
يقول رسول الله صلى الله عايه وسلم “الدعاء المؤمن وعماد الدين ونور السموات والارض” .
يقول رسول الله صلى الله عايه وسلم “الدعاء يرد القضاء وان البر يزيد في الرزق وان العبد ليحرم الزرق بالذنب يصبيه” .
يقول رسول الله صلى الله عايه وسلم ” الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء” .
يقول رسول الله صلى الله عايه وسلم “الدعاء المؤمن مفتاح الرحمة” .
أين أنتم هذا ..؟؟ … بل أنتم جعلتم المساجد أماكن لنوم والهدرزة والوشوشة والمصافحة والتحدث في حوائج الدنيا بدلا من الدعاء والذكر والتسبيح وأماكن لسب وشتم الاولياء والصالحين ووصفهم بأقبح الأوصاف فيقول لكم الله عزوجل أنا ليس بحاجة الى صلاتكم الفارغة من العبادة المذكورة في سورة الفاتحة بالأية (أياك نعبد وأياك نستعين) .. أين أنتم من هذا…؟؟.فلهذا غلق المساجد أفضل وأرحم من أن تكون أماكن لنوم والهدرزة والوشوشة والمصافحة والتحدث في حوائج الدنيا ومنابر للمنافقين الذين سصدون عن سبيل الله والباقي أوصاف المنافقين مذكورة في سورة المنافقين واوآخر سورة المجادلة .
– محاربة رسول الله :
يقول الله عزوجل ” من يطع الرسول فقد أطاع الله ” . … أين طاعتكم لرسول الله ..؟..
يقول الله عزوجل ” إن الذين يبانعونك إنما يبايعون الله ” … أين مبايعتكم لرسول الله ..؟..
يقول الله عزوجل ” وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم ” … أين رسول الله في قلوبكم ..؟
أنتم قمتم باطاعة الوهابية البريطانية والسلفية الصهيونية ولسلمتم لهم مساجدكم وقلوبكم ورؤوسكم وجعلتم من المساجد منابر للهجوم والانكار على رسول الله وآل بيته صلى الله عليهم ومحاربتهم .
وأصبحتم تركضون خلف السلفية الصهيونية التي ليس لها عدو في هذه الدنيا إلا :
– الدعاء والتسبيح والذكر الجماعي .
– رسول الله وآل بيته صلى الله عليهم.
– الصوفية أو التصوف.(اولياء الله والصالحين … وقد ورد تحذير في أحاديث النبي محمد، وذلك كما في الحديث القدسي: من عادى لي ولياً فقد ءاذنته بالحرب ).
فالوقت الذي تنتشر فيها الموبقات السبعة بكافة أنحاء البلاد الاسلامية التي لم نسمع أو نرى أي سلفي صهيوني واحد يتكلم عنها في أي خطبة جمعة .. فالوقت يخصص خطبته لمحاربة اولياء الله والصالحين وأهل الصوفية عدوهم الاول وجعلتم مساجدكم منابر لهؤلاء الصهاينة لمنع الذكر والصد عن سبيل الله ومحاربة رسول الله وآل بيته وأولياء الله .
في نهاية هذه الرسالة نقولوا لكم :
– هل تعرفون شكل أو لون فيروس كورونا..؟
– كم سنة تستطيعون حماية أنفسكم بالكمامات..؟؟
– كم سنة تستطيعون البقاء في بيوتكم ..؟؟
– هل يستأذن الفيروس منكم قبل الدخول اليكم ..؟؟
– هل تستطيعون وضع حد لهذا الفيروس قبل الوصول اليكم ..؟؟
– كم سنة تستطيع شراء المطهرات والأدوية والمعقمات..؟؟
– كم من المليارات ستصرفون لمحاربة الفيروس ..؟؟
– هل تستطعيون الفرار من الموت باتخاذ كافة الاجراءات التي تتتكلمون عنها.؟
يقول الله عزوجل ” سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)”
يقول الله عزوجل : ( فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
أستعدوا لغضب الله عزوجل والعذاب القادم لكم مادام سلفية الصهيونية تسيطر على مساجدكم ومنابركم التي اصبحت منصات لمحاربة الدعاء والتسبيح والذكر الجماعي ورسول الله وآل بيته ومولد رسول الله صلى الله عليهم والصوفية أو التصوف (اولياء الله والصالحين بسبب الفساد الذي ظهر في البر والبحر … و أول آية ستكون مملكة السلفية الصهيونية (السعودية) والدولة الثانية دولة الشيطان الذي أحرق نفسه لحرق ليبيا وسوريا ومصر والسودان والجزائر واليمن هي تونس ستكون عبرة لكم بإذن الله وكل من يطبل معهم ولهم … فيروس كورونا سيبقى لمدة 19 شهر حتى تحقيق قول الله عزوجل ” سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)”
والله ينصر الحق والحق يحق بإذن الله في أنفسكم في إبليس وجنوده ثم في الآفاق
إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38)
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