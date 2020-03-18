في #فرنسا وبسبب #كورونا طبّق #الحجر_الصحي وصار الخروج من المنزل يحتاج لوثيقة ت…

في #فرنسا وبسبب #كورونا طبّق #الحجر_الصحي وصار الخروج من المنزل يحتاج لوثيقة تبيّن سبب الخروج من البيت وعكس ذلك يلزم الفرنسيين والمقيمين بدفع مخالفة مادية

أما ديالى الشابة السورية المقيمة في فرنسا فقد عاشت تجربتها الخاصة مع هذا الحجر

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