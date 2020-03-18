مصر : تسجيل 14 عدوى جديدة بـ #فيروس_كورونا والإجمالي 210 إصابة . #ليبيا #المر

#Egypt: Registration of 14 new infections with #corona and the beauty of 210 infections. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
#Egypt: Registration of 14 new infections with #corona and the beauty of 210 infections. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
– الابلاغ عن خلية سورية ضالة من نسوة الحزب الشيعي لنصر الله الذين قبضوا ثمن 8 مليار الدم الفلسطيني – يعملون في قناة ارم وعراقيات يستجلبون الروافض للتدخل في الاعلام العربي وقنواته ويتهمون الأطباء العرب بالجهل …!!! – فيجب على الامن الداخلي المسلح – والمرابطين الصبر عليها حتى يحين الوقت المعلوم .
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