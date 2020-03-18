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‎هل يساعد الغرياني على نشر الوباء ؟‎ – فيديو

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر


على طريقة قتال حفتر في #بنغازي أولى من قتال داعش في #سرت .. الغرياني : على الناس عدم الإهتمام بموضوع فيروس كورونا والإلتفات للجبهات وتحويل كل الأموال والتبرعات لها ، الوباء الحقيقي الخطير في الجبهة ، أما موضوع كورونا فهو من شغل العدو لشغلنا عن جبهتنا بشيء آخر . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • أسمعوا هذا الرذيل المعتوه الذي وصل الي ارذل العمر شنو يحكي شوفوا كيف يصف مشروع طرد المليشيات السعي الي قيام دوله في ليبيا بانه مشروع صهيوني يقوده حفتر وهذه أكبر مغالطه فأنت أقرب الي الصهيونيه من حفتر لها فانت متتلمذ علي يد حاخام يهودي فعلومك الدينيه باعترافك أخذتها من حاخام فمن منكما أنت وحفتر الذي هو صهيوني الهوي والنزعه طبيعي تكون أنت هو الصهيوني وما عرف علي الاخوان انهم يعادوا عبدالناصر ولم ولن يعادوا أسرائيل أبدا وانت عندما طردك البرلمان من مجلس الفتوي لليبيين لعدم أهليتك للفتوي أصبحت مفتي الارهابيين في ليبيا ونهايتك بعون الله ستكون سوداء

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