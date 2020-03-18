‎هل يساعد الغرياني على نشر الوباء ؟‎ – فيديو

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أسمعوا هذا الرذيل المعتوه الذي وصل الي ارذل العمر شنو يحكي شوفوا كيف يصف مشروع طرد المليشيات السعي الي قيام دوله في ليبيا بانه مشروع صهيوني يقوده حفتر وهذه أكبر مغالطه فأنت أقرب الي الصهيونيه من حفتر لها فانت متتلمذ علي يد حاخام يهودي فعلومك الدينيه باعترافك أخذتها من حاخام فمن منكما أنت وحفتر الذي هو صهيوني الهوي والنزعه طبيعي تكون أنت هو الصهيوني وما عرف علي الاخوان انهم يعادوا عبدالناصر ولم ولن يعادوا أسرائيل أبدا وانت عندما طردك البرلمان من مجلس الفتوي لليبيين لعدم أهليتك للفتوي أصبحت مفتي الارهابيين في ليبيا ونهايتك بعون الله ستكون سوداء
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