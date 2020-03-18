#ليبيا_الآن| رجال الإطفاء في مدينة مشهد الإيرانية يطلبون من الناس البقاء في منازلهم.

مدينة مشهد هي مركز محافظة خرسان التي يوجد فيها أكبر عدد من حالات #كورونا بعد #طهران

#كورونا_في_إيرا ن #إيران