اخبار ليبيا » عاجل » رجال الإطفاء في مدينة مشهد الإيرانية يطلبون من الناس البقاء في منازلهم.
#ليبيا_الآن| رجال الإطفاء في مدينة مشهد الإيرانية يطلبون من الناس البقاء في منازلهم.
مدينة مشهد هي مركز محافظة خرسان التي يوجد فيها أكبر عدد من حالات #كورونا بعد #طهران
#كورونا_في_إيران #إيران
#Libya _ now | Firefighters in the Iranian city of scene are asking people to stay in their homes.
The City of scene is the center of concrete province where there are the largest number of cases of #corona after #tehran
#كورونا_في_إيران #إيران
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