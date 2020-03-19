مدفعية الجيش الوطني تستهدف قيادات بالوفاق في طرابلس

أكدت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، استهداف المدفعية لعدد من قيادات التنظيمات المتطرفة في طرابلس.

وأوضحت الشعبة في بيان أن وحدات القوات المسلحة بعد رصد مواقع مصادر القصف العشوائي الذي طال منازل المدنيين في المناطق الآمنة في طرابلس، تحركت وحدات المدفعية واستهدفت تلك المواقع.

وأشارت إلى أن تلك المواقع تؤوي عددا كبيرا من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا والعناصر الفارة من بنغازي الذين لا يهتمون لأمر المدنيين في العاصمة طرابلس.

وشدد البيان على أن الضربات المدفعية قضت على عدد كبير من قيادات تلك العناصر المحسوبة على الجماعات المسلحة وتنظيم داعش الإرهابي، وكشف عن أن العملية أدت إلى انهيار تام في صفوف تلك العناصر المتمركزة في محور عين زارة.