#ليبيا_الآن| في #العراق.. بائعة زهور تقدم باقات مُطهرات وورود لمكافحة #كورونا

تبيع بائعة زهور عراقية في بغداد مُطهرات إلى جانب باقات الورد لتقديمها هدايا للأحباب مع انتشار المخاوف بخصوص الإصابة بفيروس كورونا المستجد

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