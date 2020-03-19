#ليبيا_الآن| في #العراق.. بائعة زهور تقدم باقات مُطهرات وورود لمكافحة #كورونا
تبيع بائعة زهور عراقية في بغداد مُطهرات إلى جانب باقات الورد لتقديمها هدايا للأحباب مع انتشار المخاوف بخصوص الإصابة بفيروس كورونا المستجد
https://bit.ly/
#ليبيا_الآن| في #العراق.. بائعة زهور تقدم باقات مُطهرات وورود لمكافحة #كورونا
تبيع بائعة زهور عراقية في بغداد مُطهرات إلى جانب باقات الورد لتقديمها هدايا للأحباب مع انتشار المخاوف بخصوص الإصابة بفيروس كورونا المستجد
https://bit.ly/
بئس ما صنعت وبئس الورد المورود
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