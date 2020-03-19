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‎في العراق.. بائعة زهور تقدم باقات مُطهرات وورود لمكافحة كورونا‎

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| في #العراق.. بائعة زهور تقدم باقات مُطهرات وورود لمكافحة #كورونا
تبيع بائعة زهور عراقية في بغداد مُطهرات إلى جانب باقات الورد لتقديمها هدايا للأحباب مع انتشار المخاوف بخصوص الإصابة بفيروس كورونا المستجد
https://bit.ly/2QrapWA

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