#ليبيا_الآن| “الثني”:تتحمل الحكومة نفقات الليبيين بالخارج لحين انتهاء المحنة

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قال رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني إن الحكومة أدركت حساسية الموقف واهتمت بقلق المواطن وبذلك اتخذت حزمة من الإجراءا ت الاحترازية والوقائية رغم نقص الإمكانيات بسبب الوضع الراهن، لمنع وصول وباء كورونا إلى البلاد، موضحاً أهم الإجراءات ومنها إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية وفرض حظر التجول وغير ذلك من الاجراءات اللازمة التي تم الإعلان عنها تباعاً.

وأضاف الثني في كلمة متلفزة له ليل أمس الخميس : (إننا نعول على حرص المواطن ووعيه وإدراكه لخطورة الأمر وذلك من خلال الالتزام التام بكل ما اتخذته الحكومة من اجراءات احترازية ووقائية عبر الجهات التابعة لها وكذلك الإرشادات الوقائية المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية) .