#ليبيا_الآن| “الصحة العالمية”: اختبارات كورونا في ليبيا تتم بشكل جيّد

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اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن إجراءات الفحص المخبري الخاصة بفيروس كورونا التي تجري داخل المختبرات التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض تتم بصورة جيّدة.

وجاء تعلق المنظمة عقب زيارة تفقدية أجرتها للمختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض واطّلاعها على آلية إجراء الاختبارات على عينات الاشتباه بفيروس كورونا.

كما أشادت منظمة الصحة العالمية بمستوى أداء الفنيين العاملين داخل المختبر، مشيرة إلى أنهم مدربون بشكل جيد على فحص العينات المخبرية.