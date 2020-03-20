ليبيا_الآن| “التجارة والتنمية” يشجع زبائنه على المعاملات الإلكترونية . . طال…

#ليبيا_الآن| “التجارة والتنمية” يشجع زبائنه على المعاملات الإلكترونية

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طالب مصرف التجارة والتنمية كافة عملائه باستبدال التعامل النقدي بالمعاملات الالكترونية المتوفرة عبر تطبيق المصرف الرقمي الذي يتيح للزبائن إجراء 8 معاملات رئيسية كإجراء احترازي للوقاية من عدوى فيروس كورونا التي تبث انتشاره عبر العملة الورقية.

وأشارت إدارة التجارة والتنمية إلى أن التطبيق سيتيح للعملاء فتح حساب جديد مع إمكانية اختيار الفرع كما يتيح التطبيق معرفة حركة الحساب ومن بين الخدمات التي يوفرها إمكانية إجراء الحوالات الداخلية برسم خدمة قدرها دينار على كل 1000 دينار.