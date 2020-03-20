ليبيا_الآن| “عقيلة صالح” يدعو الليبيين لوحدة الصف لصد الوباء . . . طمئن رئي…

#ليبيا_الآن| “عقيلة صالح” يدعو الليبيين لوحدة الصف لصد الوباء

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طمئن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عموم الليبيين بأن الوضع في البلاد جيد وبأنه يتابع تطورات الوضع الصحي على مدار الساعة وانعكاساته على كافة مناحي الحياة اليومية للمواطن من خلال رئاسة مجلس الوزراء والوزرات المختصة واللجنة العليا لمكافحة وباء “كورونا ” الذين يبذلون قُصار جهدهم مع الأطباء والمختصين بكافة المرافق الصحية وبدعم ومساندة من القوات المسلحة- حسب ما جاء في كلمته الرسمية التي ألقاها ليلة أمس ثم نشرها الموقع الرسمي للبرلمان.

ودعا رئيس البرلمان في كلمته كافة أبناء الشعب إلى (ضرورة رفع مستوى الوعي لديهم الذي يُمثل العامل الأكبر للوقاية من الأمراض والأُوبئة ، وأدعوكم للالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتُخذت وتُتخذ تباعاً حسب تطورات الأوضاع”.