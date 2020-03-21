ليبيا_الآنI إنجاز لشركة “الواحة” سيُعزز إنتاج ليبيا النفطي مُستقبلاً . . قام…

#ليبيا_الآنI إنجاز لشركة “الواحة” سيُعزز إنتاج ليبيا النفطي مُستقبلاً

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قام قسم حفر وصيانة الآبار التابع لشركة الواحة بتركيب مضخة مياه جديدة للبئر 464 wsw الواقعة في حقل الواحة كما انتهى من عمليات التشغيل التجريبية لها والتي تمت بنجاح، الأمر الذي قالت الشركة إنه سيسهم مستقبلا في تعزيز الإنتاج النفطي.

وكانت شركة الواحة قد أعلنت، الجمعة، عن تجهيز غرفة حجر صحي في حقل الواحة الواقع في الصحراء الليبية مزودة بكافة الإمكانات الطبية كإجراء احترازي لضمان سلامة العاملين والوقاية من فيروس كورونا.