ليبيا_الآنI وحدات الجيش الوطني تُشارك في خطة مكافحة كورونا بعد إعلان فرض حظر ا…

#ليبيا_الآنI وحدات الجيش الوطني تُشارك في خطة مكافحة كورونا

بعد إعلان فرض حظر التجول في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني والحكومة الليبية، شرعت وحدات من القوات المسلحة في تكثيف انتشارها في مداخل مختلف المدن وشوارعها الرئيسية.

وأوضح الإعلام الحربي أن هذه الوحدات تم تجهيزها وتدريبها بالشكل اللازم لتمكينها من أداء هذه المهمة الحيوية والهامة، وتعزيزها بوحدات صحية لتقديم الدعم اللازم في حالة الحاجة لذلك.

ونوه الإعلام الحربي أن هذه الخطوة جاءت لتطبيق قرار القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ومنع التجوال كإجراء إحترازي لمكافحة انتشار وباء كورونا.