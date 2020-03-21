ليبيا_الآن I بوشناف يُواصل تضييق الخناق على احتمالات “تفشي كورونا” . . أصدر …

#ليبيا_الآن I بوشناف يُواصل تضييق الخناق على احتمالات “تفشي كورونا”

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أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف قراراً يقضي بمنع استخدام وسائل النقل الجماعي “الحافلات” وسيارات الأجرة داخل المدن وخارجها، ضمن إجراءات الخطة الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا.

ووجه بوشناف في ثاني بنود القرار بإغلاق كامل المحلات التجارية باستثناء المحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية واللحوم والمخابز ومواد التنظيف.

وأشار نص القرار إلى إبقاء الإذن الممنوح للصيدليات بالعمل على مدار الـ24 ساعة، وتقديم خدماتها للمواطنين.

وسبق أن أصدر وزير الداخلية سلسلة من القرارات الصارمة ضمن خطة مجابهة كورونا، تضمنت حجراً للأجانب الوافدين إلى ليبيا، وإغلاق المتنزهات وأماكن التجمعات، وإغلاق المقاهي الخاصة بـ”الشيشة”، إضافة إلى منع التزود الذاتي بالوقود.