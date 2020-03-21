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#ليبيا_الآن| “بلدي طرابلس” يستعد لإطلاق خدمة توصيل السلع والخبز . . . ضمن سل…

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| “بلدي طرابلس” يستعد لإطلاق خدمة توصيل السلع والخبز
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ضمن سلسلة الإجراءات التي تعمل عليها المؤسسات في ليبيا للوقاية من فيروس كورونا، يستعد المجلس البلدي طرابلس هذه الأيام لإطلاق خدمة توصيل السلع الغذائية والخبز لمستحقيها من المواطنين على أن تتكفل البلدية بسداد عمليات التوصيل.
ولم يوضح “بلدي طرابلس” تاريخ البدء في تقديم الخدمة وآلية الطلب ما إذا كانت ستتم عبر الهاتف أو تطبيق.
من جهته أغلق جهاز الحرس البلدي صباح اليوم المحلات التجارية في” شارع الرشيد و باب الحرية” كخطوة احترازية لضمان عدم حدوث عدوى بفيروس كورونا

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