وزير الصحة يبحث سبل تنفيذ إجراءات احترازية مشددة ووقائية لمواجهة فيروس كورونا.

The Minister of health discusses ways to implement strict and protective measures to counter the corona virus. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
The Minister of health discusses ways to implement strict and protective measures to counter the corona virus. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
عملاء الاستثمارات في الإمارات – وتجارة النساء الأوروبيات والكويتيات والفارسيات ووعودهم بالاموال مقابل الدعارة والعمل في البيوتً واليخوت والقصور ودور الرعايا والمطارات والشركات – ونشر الزنا – والامراض – بعد التحقيق معهن – وأنهم ضحية لهولاء العملاء – ويعرفون أسماءهم وأنهم مستعدات لنشر صور المستثمرين للإعلام – بدون مقابل – لكي يحتاط منهم الآخرين ولا يقعوا فريسة لأهوائهم . التقرير الإعلامي –
youtube.com/watch?v=PFEU7_5TXkw
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