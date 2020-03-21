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وزير الصحة يبحث سبل تنفيذ إجراءات احترازية مشددة ووقائية لمواجهة فيروس كورونا.

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير الصحة يبحث سبل تنفيذ إجراءات احترازية مشددة ووقائية لمواجهة فيروس كورونا. #ليبيا #المرصد

The Minister of health discusses ways to implement strict and protective measures to counter the corona virus. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • عملاء الاستثمارات في الإمارات – وتجارة النساء الأوروبيات والكويتيات والفارسيات ووعودهم بالاموال مقابل الدعارة والعمل في البيوتً واليخوت والقصور ودور الرعايا والمطارات والشركات – ونشر الزنا – والامراض – بعد التحقيق معهن – وأنهم ضحية لهولاء العملاء – ويعرفون أسماءهم وأنهم مستعدات لنشر صور المستثمرين للإعلام – بدون مقابل – لكي يحتاط منهم الآخرين ولا يقعوا فريسة لأهوائهم . التقرير الإعلامي –

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