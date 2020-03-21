ليبيا_الآن| وصول أدوية ومستلزمات لمكافحة كورونا . . . زار رئيس وزراء الحكوم…

#ليبيا_الآن| وصول أدوية ومستلزمات لمكافحة كورونا

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زار رئيس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، السبت، جهاز الإمداد الطبي للوقوف على الشحنة التي استوردتها الحكومة وتشمل أدوية ومستلزمات طبية خاصة في مكافحة جائحة كورونا.

ووفق بيان للحكومة، فقد اطمأن الثني خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير الصحة سعد عقوب، على الوصول الحاويات الـ54 لمخازن جهاز الإمداد الطبي بعد خروجها من ميناء بنغازي البحري الجمعة.

وتشمل الشحنة التي تم استيرادها “في زمن قياسي” عددا من المواد الخاصة بالوقاية والحماية الشخصية من معاطف جراحية وواقيات، وكمامات خاصة بأجهزة التخدير والتنفس، وقفازات معقمة وقفازات كشف عادي، إلى جانب كمية من أغطية الأسرة الطبية والشاش المعقم والقطن الطبي.