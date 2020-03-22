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على طريقة الغرياني.. كرموس: حفتر هو الأخطر على الليبيين من أي وباء يمكن تخيله.

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

على طريقة الغرياني.. كرموس: حفتر هو الأخطر على الليبيين من أي وباء يمكن تخيله. #ليبيا #المرصد

The way of ạlgẖryạny.. Karmos: Haftar is the most dangerous for libyans than any plague imaginable. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • لقد دخل كرموس علي سكة الأنحطاط الأخلاقي التي اتصف بها الحاخام الذي يطل من علينا من قناة التناطح وهو في حقيقته مفتي مطرود من دار الافتاء بقرار من البرلمان الليبي حيث كرموس هذا واضح عليه أنه قد أقتدي بالكاذب الهذياني وهو مفتي مطرود من هيئة الفتوي لخلل لديه في العقيده فكل الأخوان لديهم خلل في العقيده يتخذوا جانب التقيه والتقيه هي عباره كذب ونفاق يتخذونها لتحقيق هدف أو مراد يلجئوا اليها مع الشخص الذي يقابلهم سواء كان الشخص خصم للأخوان او شخص يسعوا الي أستقطابه فيعمدوا الي الافتراء والكذب والتقيه

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  • انتم شر خلق الله خوارج العصر ومن يحاربكم فله اجر عظيم يوم القيامة فمن الذى يمول قناة الغريانى المسعورة فى ارض الدعارة باسطنبول اليست قطر بالنيابة عن اسرائيل وباشراف عزمى بشارة عضو الكتيست الاسرائيلى السابق ومستشار امير قطر الاعلامى اما المنتصر بالله المشير خليفة حفتر فهو خطر على كل كلاب النار امثالكم وحرر تسعون فى المائة من ارض ليبيا منهم والباقى فى الطريق اما الكورونا فجند من جنود الله يسلطها على عباده ليذكرهم بانه قادر على كل شئ فهذا الفيروس الصغير هزم جيوش العالم من الدول الكبرى وقتل منها الاف وهم من قتلوا من المسلمين مئات الالاف بدعم من خوان المسلمين فى قطر وتركيا كلاب النار الاشرار شكرا كورونا اغلقت بيوت الدعارة فى كل مكان والملاهى الليلية وافسدت كأس العالم الذى اشترته قطر بالمال الحرام والرشوة فاصبح مهددا بالالغاء مع هذا الوباء رغم انف الخرفان ماء ماء انتم اسوء من الوباء ورب السماء

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  • سبحان الله ارسل اضعف خلقه الى الطليان الطامعين فى ثروة الشعب الليبى ويدعمون الارهاب فى ليبيا واقاموا مستشفى ميدانى فى مصراطة هم احوج اليه الان لانقاذ مرضاهم بعد ان عجزوا عن التصدى للكورونا الذى يحب ارض المكرونة فجعلها اسوأ بلد فى العالم من حيث الخسائر يافرحة عمر المختار واحفادة بما يحدث للطليان بلد المافيا ربنا ينتقم منهم قصاصا للاجداد الذين قتلوهم بدم بارد فى ليبيا

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