على طريقة الغرياني.. كرموس: حفتر هو الأخطر على الليبيين من أي وباء يمكن تخيله.

The way of ạlgẖryạny.. Karmos: Haftar is the most dangerous for libyans than any plague imaginable. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
The way of ạlgẖryạny.. Karmos: Haftar is the most dangerous for libyans than any plague imaginable. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
لقد دخل كرموس علي سكة الأنحطاط الأخلاقي التي اتصف بها الحاخام الذي يطل من علينا من قناة التناطح وهو في حقيقته مفتي مطرود من دار الافتاء بقرار من البرلمان الليبي حيث كرموس هذا واضح عليه أنه قد أقتدي بالكاذب الهذياني وهو مفتي مطرود من هيئة الفتوي لخلل لديه في العقيده فكل الأخوان لديهم خلل في العقيده يتخذوا جانب التقيه والتقيه هي عباره كذب ونفاق يتخذونها لتحقيق هدف أو مراد يلجئوا اليها مع الشخص الذي يقابلهم سواء كان الشخص خصم للأخوان او شخص يسعوا الي أستقطابه فيعمدوا الي الافتراء والكذب والتقيه
انتم شر خلق الله خوارج العصر ومن يحاربكم فله اجر عظيم يوم القيامة فمن الذى يمول قناة الغريانى المسعورة فى ارض الدعارة باسطنبول اليست قطر بالنيابة عن اسرائيل وباشراف عزمى بشارة عضو الكتيست الاسرائيلى السابق ومستشار امير قطر الاعلامى اما المنتصر بالله المشير خليفة حفتر فهو خطر على كل كلاب النار امثالكم وحرر تسعون فى المائة من ارض ليبيا منهم والباقى فى الطريق اما الكورونا فجند من جنود الله يسلطها على عباده ليذكرهم بانه قادر على كل شئ فهذا الفيروس الصغير هزم جيوش العالم من الدول الكبرى وقتل منها الاف وهم من قتلوا من المسلمين مئات الالاف بدعم من خوان المسلمين فى قطر وتركيا كلاب النار الاشرار شكرا كورونا اغلقت بيوت الدعارة فى كل مكان والملاهى الليلية وافسدت كأس العالم الذى اشترته قطر بالمال الحرام والرشوة فاصبح مهددا بالالغاء مع هذا الوباء رغم انف الخرفان ماء ماء انتم اسوء من الوباء ورب السماء
سبحان الله ارسل اضعف خلقه الى الطليان الطامعين فى ثروة الشعب الليبى ويدعمون الارهاب فى ليبيا واقاموا مستشفى ميدانى فى مصراطة هم احوج اليه الان لانقاذ مرضاهم بعد ان عجزوا عن التصدى للكورونا الذى يحب ارض المكرونة فجعلها اسوأ بلد فى العالم من حيث الخسائر يافرحة عمر المختار واحفادة بما يحدث للطليان بلد المافيا ربنا ينتقم منهم قصاصا للاجداد الذين قتلوهم بدم بارد فى ليبيا
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