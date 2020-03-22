إيطاليا حصيلة رسمية : إجمالي الإصابات بـ #فيروس_كورونا بلغ 59,138 مصاب منهم 4

#إيطاليا حصيلة رسمية : إجمالي الإصابات بـ #فيروس_كورونا بلغ 59,138 مصاب منهم 46,638 حالة إصابة لازالت نشطة بينها 3009 في العناية المركزة و 7025 متعافي و 5476 حالة وفاة. #ليبيا #المرصد