اخبار ليبيا » عاجل » #إيطاليا حصيلة رسمية : إجمالي الإصابات بـ #فيروس_كورونا بلغ 59,138 مصاب منهم 4
#إيطاليا حصيلة رسمية : إجمالي الإصابات بـ #فيروس_كورونا بلغ 59,138 مصاب منهم 46,638 حالة إصابة لازالت نشطة بينها 3009 في العناية المركزة و 7025 متعافي و 5476 حالة وفاة. #ليبيا #المرصد
#Italy official toll: total of 59,138 cases of #corona _ virus, 46,638 of whom are still active, including 3009 in intensive care, 7025 recovering and 5476 deaths. #Libya #Observatory
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