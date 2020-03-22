ليبيا_الآن| تضاعف الطلب على النقد الأجنبي في ليبيا . . . ارتفع حجم الطلب عل…

#ليبيا_الآن| تضاعف الطلب على النقد الأجنبي في ليبيا
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ارتفع حجم الطلب على النقد الأجنبي المطروح من مصرف ليبيا المركزي خلال شهر فبراير الماضي محققا 910 مليون دولار.
ووفقا لبيانات نشرتها وزارة المالية اليوم الأحد، فإن الارتفاع بلغ نحو الضعف بالمقارنة مع يناير من العام نفسه الذي بيع خلاله 490 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى متوسط مبيعات النقد الأجنبي وما يعادله بالدولار خلال عام 2019، حيث بلغ 162 مليون دولار.
#Libya _ now | Double demand for foreign exchange in Libya
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The volume of foreign exchange demand from the central bank of Libya Rose last February with $ 910 million.
According to data published by the ministry of finance on Sunday, the rise was almost double compared to January of the same year as $ 490 million.
The report referred to average foreign exchange sales and equivalent in dollars during 2019, reaching $ 162 million.
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