عاجل

البكوش: على الوفاق أخذ زمام المبادرة بدفع العدو خارج مرمى نيران #طرابلس. #ليبي

تم النشر منذُ 19 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

البكوش: على الوفاق أخذ زمام المبادرة بدفع العدو خارج مرمى نيران #طرابلس. #ليبيا #المرصد

Baccouche: reconciliation has to take the lead to push the enemy out of the fire of #Tripoli. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ياحقير انت غبى جدا فانت تطلب من جرذ صغير ان يطرد اسود من عرينها فهل يتصور عاقل ذلك فكل المليشيات تحت نيران الجيش الوطنى وليس بها مكان واحد آمن اما الجيش الوطنى فلديه عمق مؤمن ومدعوم من خير اجناد الارض اما جيش الدعارة التركى فمهزوم فى كل مكان وجنوده يتساقطون كالفئران والجيش الوطنى اعلن عن وجود جثث اربع جنود اتراك لديه اما المرتزقة فقتل منهم العديد ويريد العديد منهم الفرار دون جدوى فالخطوط الجوية مغلقة وايطاليا التى يهاجرون اليها ارض مصابة بالوباء القاتل !!!

    رد