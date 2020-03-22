البكوش: على الوفاق أخذ زمام المبادرة بدفع العدو خارج مرمى نيران #طرابلس. #ليبي

Baccouche: reconciliation has to take the lead to push the enemy out of the fire of #Tripoli. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Baccouche: reconciliation has to take the lead to push the enemy out of the fire of #Tripoli. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
ياحقير انت غبى جدا فانت تطلب من جرذ صغير ان يطرد اسود من عرينها فهل يتصور عاقل ذلك فكل المليشيات تحت نيران الجيش الوطنى وليس بها مكان واحد آمن اما الجيش الوطنى فلديه عمق مؤمن ومدعوم من خير اجناد الارض اما جيش الدعارة التركى فمهزوم فى كل مكان وجنوده يتساقطون كالفئران والجيش الوطنى اعلن عن وجود جثث اربع جنود اتراك لديه اما المرتزقة فقتل منهم العديد ويريد العديد منهم الفرار دون جدوى فالخطوط الجوية مغلقة وايطاليا التى يهاجرون اليها ارض مصابة بالوباء القاتل !!!
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