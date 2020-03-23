ليبيا_الآن| حملة لتعقيم المراكز الصحية والمساجد في جرمة . . أطلق فريق من صند…

#ليبيا_الآن| حملة لتعقيم المراكز الصحية والمساجد في جرمة

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أطلق فريق من صندوق الضمان الاجتماعي فرع الجنوب الغربي، حملة ميدانية لتعقيم المراكز الصحية والمساجد في جرمة ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجاءت الحملة تحت شعار “إلزم بيتك”، ومن المقرر أن تشمل باقي البلدات المحيطة خلال الأيام المقبلة، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

وعملت الحملة على رش مواد التعقيم على الأبواب والجدران ومسح الأدوات والأثاث في جميع أقسام مستشفى الغريفة القروي والمركز الصحي جرمة، ورغم إغلاق المساجد إلا أن مسجد قبى شمله التعقيم أيضا.