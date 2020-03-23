ليبيا_الآن| إجلاء 11 تونسيا علقوا في معبر وازن الحدودي مع ليبيا . . . قامت …

#ليبيا_الآن| إجلاء 11 تونسيا علقوا في معبر وازن الحدودي مع ليبيا

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قامت السلطات التونسية بالتنسيق مع نظيرتها الليبية بإجلاء 11 تونسيا أمس الأحد علقوا في معبر وازن الحدودي إثر منع الحركة من الاتجاهين.

وقد تكفلت وحدات الأمن في مدينة تطاوين بتأمين إقامتهم بالحجر الصحي وقد أكد المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج في تطاوين البشير الصالح لإذاعة موزاييك التونسية تواصل المساعي لإجلاء 11 تونسيين آخرين وصلوا اليوم السبت إلى معبر وازن الحدودي.

ويشهد المعبر الحدودي أزمة على الجانبين الليبي والتونسي إثر تزامن قرار إغلاقه مع وجود مسافرين قاصدين البلدين.