ليبيا_الآن| كورونا يوحّد “قلوب” الليبيين وجهودهم . . . إجراءات عدة اتخذتها …

#ليبيا_الآن| كورونا يوحّد “قلوب” الليبيين وجهودهم

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إجراءات عدة اتخذتها الحكومتان في ليبيا للوقاية من فيروس كورونا إذ اتحدت جل القرارات من كليهما بداية من إيقاف الدراسة وحظر تجول وإلغاء التجمعات وإغلاق الأسواق ومنع الصلاة في المساجد وفرض إجراءات السلامة الصحية على الأفراد والجهات العامة والخاصة وأصحاب المحال التجارية التي تستوجب التعامل المباشر مع الجمهور مثل المخابز وصالونات الحلاقة ومحطات الوقود وغيرها.

وتماشيا مع وضع الاستنفار الذي تعيشه البلاد، قامت عناصر الحرس البلدي بإجراء جولات تفتيشية في كل المدن الليبية للكشف على إجراءات السلامة المتبعة، كما كشفت على أوضاع العمالة الوافدة في عدد من المدن، وأوقفت حالة المضاربة بالأسعار التي قام بها تجار الأزمات.