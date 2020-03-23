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#ليبيا_الآن| بوشناف يعلن حظر التجول “التام”.. والناظوري يُحذّر المخالفين . . …

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بوشناف يعلن حظر التجول “التام”.. والناظوري يُحذّر المخالفين
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أعلن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف حظر التجول طيلة الـ24 ساعة ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء وحتى يوم الجمعة الموافق 3 أبريل.
ومن جانبه، أكد الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء الكورونا، المُشكّلة بقرار من القيادة العامة للجيش، أن حظر التجول “التام” يصب في مصلحة المواطنين وحرصاً على سلامتهم.
وحذر الناظوري كل من تُسوّل له نفسه بخرق قرار حظر التجول، مشيراً إلى أنه سيتعرض لعقوبات قد تكون مالية، داعيا الليبيين للتكاتف من أجل وطنهم في ظل هذه الأزمة.
وأضاف رئيس لجنة مكافحة كورونا، أن مخزون السلع الأساسية متوفر بكميات كافية تسد حاجة المواطنين حتى شهر أغسطس المُقبل.


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  • الزوز ينفذوا في أجندة خارجية وليس لهم علاقة بالشعب الليبي ـ يغطوا على خسارتهم وفشلهم بأرشادات صحية ولسرقة مشاريع التنمية وقتل الشباب والأطفال وروحهم المعنويةةومنعهم حتى من ممارسة الرياضة والخروج فالهواء الطلق التي هي أساس الصحة ..

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  • الحركة في الهواء الطلق تدفعنا لأخذ أنفاس أعمق وبالتالي الحصول على المزيد من الأوكسجين (دويتشه)
    “الخروج إلى الهواء الطلق” دائماً ما يوصَى به للكبار والصغار، ويعتبر هذا الأمر مفيداً للصحة، فالهواء النقي قد يساعد على الحماية من كثير من الأمراض ومن بينها السرطان، فما سر ذلك؟

    ويتم تعريف الهواء النقي بكونه الهواء البارد (اللطيف) غير الملوث، وهذا الهواء بالطبع ليس موجوداً في كل مكان. وفي الصين مثلاً، هواء بعض المدن ملوث لدرجة تجعلهم يعرضون أكياسا مليئة بـ”الهواء النقي” بحيث يمكن للناس استنشاق بعض هذا الهواء.

    وتدفعنا الحركة بالهواء الطلق لأخذ أنفاس أعمق، وبالتالي الحصول على المزيد من الأوكسجين، ونفخ الهواء المستخدم خارج الرئتين، وتصبح النتيجة مزيدا من الطاقة وحالة مزاجية أفضل.

    وينطبق هذا الأمر أيضاً في الطقس الممطر، وبالتالي فمن يشعر بالتعب وعدم القدرة على التركيز عليه الخروج إلى الهواء الطلق، ومن الأفضل أن يتجه إلى مساحة خضراء.

    ولتجربة الفرق بين الخروج لأماكن خضراء أو وسط المدينة، أرسل أطباء كوريون 43 امرأة مسنة للسير ساعة في الغابات، و19 أخرى للمشي وسط المدينة. وأظهرت التحاليل قبل وبعد السير أن ضغط الدم لدى المجموعة الأولى قد انخفض بشكل ملحوظ، كما تحسنت مرونة الشرايين، بينما لم يظهر فرق لدى المجموعة الثانية.

    وكذلك أظهرت دراسة يابانية أن المشي في الغابات يساعد في خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ويقلل من هرمونات التوتر. بالإضافة إلى ذلك، أثبتت مدرسة نيبون الطبية في طوكيو في اليابان أن المشي بالغابات يحفز الخلايا القاتلة للسرطان.

    ونقل موقع دير شبيغل، الألماني، دراسات عن المشي في الغابات تفيد بأنها أكثر من مجرد وسيلة للاسترخاء، حيث يذكر يواخيم لاتش (من معهد دراسات الدورة الدموية والطب الرياضي) أن السير بالغابات قد يكون أفضل من رياضة العدو ويساعد على حرق الدهون بشكل أكبر.

    لذلك ينصح الأطباء بالخروج للهواء الطلق، لكن في المناطق الخضراء والغابات، كما ينصحون بالسير ولو لمدة قصيرة يوميا.✅

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  • تحسين المزاج تحفز الرياضة المواد الكيميائية في الدماغ، ممّا يزيد الشعور بالسعادة والاسترخاء،✅ ويساعد في الحصول على اللياقة الجسدية، وتسمح لك ممارسة الرياضة مع الجماعة بالتواصل مع الزملاء والأصدقاء ✅والانضمام إلى التحديات زياد التركيز أظهرت بعض الأبحاث أنّ ممارسة هذه التمارين مدّة 30 دقيقة من 3 إلى 5 مرات أسبوعياً، تعمل على تقوية الصحة العقلية،✅ كما أنّ الانتظام في ممارسة النشاط البدني يساعد في الحفاظ على المهارات والقدرات العقلية قويةً مع التقدم في العمر. ✅التقليل من التوتر إنّ ممارسة الرياضة تساعد في التقليل من هرمونات التوتر في الجسم، وتحفز إفراز الأندروفين، الذي يزيد الشعور بالتفاؤل والاسترخاء، وبالتالي تحسين المزاج والتخلص من التوتر والاكتئاب، ✅فأثناء ممارسة الرياضة يتشتت تركيزك عن الهموم، وتبقى بعيداً عن الأفكار السلبية. ✅الفوائد الجسدية التقليل من الأمراض تقلل الرياضة من مخاطر الأمراض المزمنة، وذلك عن طريق التقليل من ارتفاع ضغط الدم، ✅والتقليل من ارتفاع مستويات الكوليسترول، والسكري، والدهون الثلاثية، حيث ترتفع هذه المخاطر في حالة الخمول وعدم ممارسة النشاط الرياضي،✅ ومن التمارين المفيدة للدورة الدموية والقلب، تمارين الأيروبك وتمارين الكارديو، مثل: السباحة، وركوب الدراجة، والتجديف، والركض السريع، والمشي.✅خسارة الوزن تنصح الجامعة الأمريكية للرياضة والطب بممارسة تمارين متوسطة الشدة من 150 إلى 250 دقيقة أسبوعياً؛ لضمان خسارة الوزن، والتحرك بمرونةٍ أكثر، ذلك لأنّ زيادة الوزن والسمنة تُعدّ أحد أسباب الأمراض المزمنة، فالرياضة تعمل على حرق السعرات الحرارية بكفاءةٍ عالية، ومن الضروري التمرن لأطول وقتٍ ممكن، وبوتيرةٍ متوسطةٍ أو عالية.✅
    التوجيه الإيجابي إنّ ممارسة التمارين الرياضية في فريقٍ ووجود مدربٍ مسؤول يطور العلاقة مع المدربين والزملاء، لكون الشخص يتلقى التعليمات من المدرب، وجزءاً من الفريق، فذلك يكون لديهم تأثيراتٍ إيجابية عن حياتك، والتعرف على مدربين ماهرين ومهتمين بك، لا يركزون فقط على الرياضة الجيدة وإنّما على التطوير للأفضل✅

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