#ليبيا_الآن| بوشناف يعلن حظر التجول “التام”.. والناظوري يُحذّر المخالفين

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أعلن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف حظر التجول طيلة الـ24 ساعة ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء وحتى يوم الجمعة الموافق 3 أبريل.

ومن جانبه، أكد الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء الكورونا، المُشكّلة بقرار من القيادة العامة للجيش، أن حظر التجول “التام” يصب في مصلحة المواطنين وحرصاً على سلامتهم.

وحذر الناظوري كل من تُسوّل له نفسه بخرق قرار حظر التجول، مشيراً إلى أنه سيتعرض لعقوبات قد تكون مالية، داعيا الليبيين للتكاتف من أجل وطنهم في ظل هذه الأزمة.

وأضاف رئيس لجنة مكافحة كورونا، أن مخزون السلع الأساسية متوفر بكميات كافية تسد حاجة المواطنين حتى شهر أغسطس المُقبل.