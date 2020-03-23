ليبيا_الآن| “المركزي” يوقف التعامل بالعملة الورقية والمعدنية . . . عمم مدير…

#ليبيا_الآن| “المركزي” يوقف التعامل بالعملة الورقية والمعدنية

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عمم مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي ادريس الاحيمر، على مديري المصارف التجارية ومديري الفروع بالمنطقة الشرقية، بإيقاف صرف أو قبول الإيداعات المالية من العملة الورقية أو المعدنية إلى إشعار آخر.

وجاء في الكتاب الموجه لإدارات المصارف اليوم الاثنين، أن القرار جاء نتيجة توصيات اللجنة العليا واللجنة الاستشارية الطبية المعنيتان باتخاذ إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا عقب اجتماعهما صباح اليوم بمشاركة ممثل عن مصرف ليبيا المركزي.