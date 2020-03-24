#ليبيا_الآن| تجدد الاشتباكات بمحاور طرابلس..والطرفان يتبادلان الاتهامات

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تجددت الاشتباكات في محاور القتال بالعاصمة طرابلس رغم إعلان الطرفين عن وقف إطلاق النار بسبب الأوضاع الإنسانية ومواجهة وباء كورونا.

المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو اتهم الجيش الوطني بقصف منطقة عين زارة مشيرا إلى أن القصف أدى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح بحسب قوله، مشيراً إلى أن قوات الوفاق ردت على مصادر النيران بالأسلحة الثقيلة لافتا إلى أن وحدات عسكرية تابعة للجيش الوطني تحاول التسلل إلى محوري الهيرة وعين زارة.