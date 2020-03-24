#ليبيا_الآن| لأول مرة “مليتة للنفط” تشحن ناقلة بالغازعن بعد إذ نجحت الفرق الفنية التابعة لشركة مليتة للنفط والغاز أمس الاثنين في إجراء عملية شحن للغاز لواحدة من الناقلات العاملة في المياه الإقليمية الليبية من الخزان العائم “غزة” التابع لحقل البوري البحري. وبحسب ما ورد فإن إجراءات الشحن تمت عن بعد وهي المرة الأولى التي تحدث في الموانئ الليبية.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
فيديو | تسجيل فوري | تصريح من مديري المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومشفى #طرابل
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
!! طي ورقة 42 مرة يوصلنا للقمر .. ما علاقة هذا بكورونا
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
وفاة طبيب إيطالي بفيروس كورونا بعدما عمل دون قفازات
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / قناة الان
مستشفى الخليل يوضح حقيقة وجود حالة مصابة بفيروس كورونا داخله
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك