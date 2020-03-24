#ليبيا_الآن| لأول مرة “مليتة للنفط” تشحن ناقلة بالغازعن بعد إذ نجحت الفرق الفنية التابعة لشركة مليتة للنفط والغاز أمس الاثنين في إجراء عملية شحن للغاز لواحدة من الناقلات العاملة في المياه الإقليمية الليبية من الخزان العائم “غزة” التابع لحقل البوري البحري. وبحسب ما ورد فإن إجراءات الشحن تمت عن بعد وهي المرة الأولى التي تحدث في الموانئ الليبية.