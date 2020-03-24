ليبيا_الآن| الصين تلبي طلب “السراج” لتدريب ليبيين على تشخيص حالات كورونا وعلاجه…

#ليبيا_الآن| الصين تلبي طلب “السراج” لتدريب ليبيين على تشخيص حالات كورونا وعلاجها

تلقّت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن طريق وزارة الخارجية عرضًا مقدّمًا من نظيرتها بدولة الصيـن بشأن إقامة برنامج تدريبي دولي لتعريف الخبراء في ليبيا بالبروتوكولات التي استخدمتها الصين في تشخيص وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الصفحة الرسمية للوزارة -على فيس بوك- أن البرنامج التدريبي الذي سيجرى باستخدام تقنيات التدريب عن بُعد، سيمنح تعريفًا بالطرق التي اتبعتها الصين في التعامل مع تفشي جائحة كورونا إلى جانب طرق التعامل مع انسداد الممرات التنفسية خلال مرحلة العدوى، ويمنح أيضًا تعريفًا بالحالات الحادة .