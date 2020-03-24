الخارجية الليبية: ندين قصف الميليشيات لأهداف مدنية بمنطقتي قصر بن غشير و #ترهو

Libyan foreign: we condemn the bombing of militias for civilian targets in the areas of palace Ben, and #tarhuna. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Libyan foreign: we condemn the bombing of militias for civilian targets in the areas of palace Ben, and #tarhuna. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
الادانة لا تكفى يجب ان يكون رد الجيش قويا وفى استطاعته قصف اوكار قيادات المليشيات الارهابية ووكر السراج وباشاغا ليعرفوا مدى قوة الجيش كما فعل من قبل فى ميناء طرابلس وقتل قائد القوات التركية واسقط عشر طائرات مسيرة فلماذا لا يرد بقوة وهو قادر على ذلك وطز فى اى بعثة اممية منحازة للارهاب لا يعول عليها احد ومجلس الامن الان فى اجازة والعالم مشغول بالكورونا والخسائر اكثر من الحرب الغالمية الثانية
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