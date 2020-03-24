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الخارجية الليبية: ندين قصف الميليشيات لأهداف مدنية بمنطقتي قصر بن غشير و #ترهو

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الخارجية الليبية: ندين قصف الميليشيات لأهداف مدنية بمنطقتي قصر بن غشير و #ترهونة. #ليبيا #المرصد

Libyan foreign: we condemn the bombing of militias for civilian targets in the areas of palace Ben, and #tarhuna. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • الادانة لا تكفى يجب ان يكون رد الجيش قويا وفى استطاعته قصف اوكار قيادات المليشيات الارهابية ووكر السراج وباشاغا ليعرفوا مدى قوة الجيش كما فعل من قبل فى ميناء طرابلس وقتل قائد القوات التركية واسقط عشر طائرات مسيرة فلماذا لا يرد بقوة وهو قادر على ذلك وطز فى اى بعثة اممية منحازة للارهاب لا يعول عليها احد ومجلس الامن الان فى اجازة والعالم مشغول بالكورونا والخسائر اكثر من الحرب الغالمية الثانية

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