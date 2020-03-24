#ليبيا_الآن| “فوضى” في بنغازي عشية حظر التجول

تجسدت اليوم في بنغازي صورة سلبية بعد إعلان اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا حظر تجول تام على مدى 24 ساعة ولمدة 10 أيام تبدأ من الأربعاء.

فقد تلقى المواطنون هذا الإعلان بالتوجه إلى الأسواق بشكل كبير ما تسبب في ازدحام أمامها وخلق نوع من الربكة نتيجة التدافع خاصة أمام إحدى المصارف كما وضحت مشاهد تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

ولهذه التجمعات أبعاد مخيفة في هذا الوقت خاصة أن فيروس كورونا سريع الانتشار، غير أن المواطنين لم يلتفتوا إلى هذه النقطة لأن الحياة الاقتصادية تزداد صعوبة في كل مرة.