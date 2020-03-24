ليبيا_الآن I ليبيا تُعلن أن يوم غد #الاربعاء هو المتمم لشهر رجب وأن يوم الخمي…

#ليبيا_الآن I ليبيا تُعلن أن يوم غد #الاربعاء هو المتمم لشهر رجب وأن يوم الخميس هو أول أيام شهر #شعبان لعام 1441 حفظ الله بلادنا وسائر بلاد المسلمين 💚👏