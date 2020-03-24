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#ليبيا_الآن I ليبيا تُعلن أن يوم غد #الاربعاء هو المتمم لشهر رجب وأن يوم الخمي…

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I ليبيا تُعلن أن يوم غد #الاربعاء هو المتمم لشهر رجب وأن يوم الخميس هو أول أيام شهر #شعبان لعام 1441 حفظ الله بلادنا وسائر بلاد المسلمين 💚👏

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قناة الان

قناة الان

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  • إحتجاز والإبلاغ على عامل من جنسية عربية في مكتب ترجمة قانونية في طرابلس المدينة وحي الاندلس في قضايا تزوير مستندات وأحوال شخصية وشهادات علمية ـ والتحقيق معهم بواسطة ضباط التحري الامن الجنائي الليبي الخاص بالمنطقة . ولم يعرف شئ عن نتيجة التحقيق .

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