معلومات تنشر لأول مرة، لأول مصاب بكورونا في ليبيا

أعلن الدكتور بدر الدين النجار رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالة الاصابة الأولى بفيروس كورونا التي اعلن عنها مساء اليوم الثلاثاء قدمت من السعودية .

وأضاف أن الأعراض ظهرت عليها بعد اسبوع من رجوع الشخص المصاب،حيث ذهب إلى المستشفى للكشف قبل أن تثبت الفحوصات اصابته بالفيروس.

وقال النجار إن المصاب ظل تحت الرعاية الصحية لمدة 4 ايام ،وسيتم تتبع جميع المختلطين به و حجرهم صحيا و اتخاد الاجراءات لاحتواء هذا الوباء مؤكدا أن الحالة مستقرة و تستجيب للعلاج .

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