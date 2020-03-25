الناطق العسكري باسم قوات الوفاق محمد قنونو يعلن إنطلاق عملية عسكرية أطلق عليها اسم ” غضب البركان “. #ليبيا #المرصد
الناطق العسكري باسم قوات الوفاق محمد قنونو يعلن إنطلاق عملية عسكرية أطلق عليها اسم ” غضب البركان “. #ليبيا #المرصد
فرصة ذهبية للجيش الوطنى لاستئناف تحرير ما تبقى من طرابلس ومصراطة فى ظل انشغال العالم بالكورونا وعلى الجيش الوطنى استخدام كامل قوته فى دخول قلب العاصمة بغض النظر عن اى خسائر بشرية او مادية فكلها تهون امام سحق شر خلق الله من الخوان والمرتزقة والاتراك ليعودوا فى توابيت
اللهم احفظ ليبيا من الفيروس كورونا ومن ملشيات طرابلس، اتقي الله يا باشا اغا الذي تدافع عن الملشيات، نجن كان من الواجب التعاون الليبي في جميع المدن للتخلص من الملشيات و هذا يعرفه كل الليبيين ولا احد ينكر بوجود ارهاب حقيقي خطير على أهلنا في طرابلس، الكلام موجه لي باشا اغا و كل رجال مصراتة
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