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صوتي | فوري | الرائد أسامة امصيك آمر الكتيبة 134 مشاة – قيادة عامة – المكلفة ب

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر


صوتي | فوري | الرائد أسامة امصيك آمر الكتيبة 134 مشاة – قيادة عامة – المكلفة بتأمين وحماية قاعدة #الوطية الجوية لـ #المرصد : الأوضاع في القاعدة ومحيطها بمساحة 25 كم ممتازة . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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